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18:19, 8 июля 2024Экономика

В Великобритании нашли способ защитить Украину от дефолта

Debt Justice призвала власти Британии запретить подачу долговых исков к Киеву

Фото: Irina Opachevsky / Фотобанк Лори

Британская неправительственная организация Debt Justice призвала новое лейбористское правительство королевства защитить Украину от исков частных кредиторов. Об этом пишет The Guardian.

Речь идет о переговорах по реструктуризации или новой отсрочке выплат частным кредиторам по долгу в размере 24 миллиардов долларов. Нынешняя приостановка истекает 1 августа, и соглашение о реструктуризации пока не достигнуто.

В организации указывают, что украинские облигации выпущены по британским законам, поэтому Лондон мог бы прописать запрет на истребование долга до тех пор, пока продолжаются боевые действия. Представитель Debt Justice назвала бесстыдными действия кредиторов, пытающихся забрать свои средства в текущей ситуации.

Он также напомнил, что стоимость кредитов предусматривала определенные риски, и эти риски реализовались в феврале 2022 года. Украина хотела бы списать 60 процентов долга, однако кредиторы пока соглашаются только на 20 процентов. Если соглашения достигнуть не удастся, Киеву придется объявить дефолт.

В то же время эксперты называют дефолт маловероятным, ожидая, что если переговоры о реструктуризации не приведут к успеху, то дело закончится новой отсрочкой. Впрочем, Киев хотел бы урегулировать вопрос уже сейчас, потому что этого требует Международный валютный фонд (МВФ).

В свою очередь, The Economist отмечает, что по-настоящему гипотетический дефолт на экономике страны скажется уже после завершения боевых действий, когда Украине понадобится большой объем коммерческих инвестиций.

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      Платон Щукин
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