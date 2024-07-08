Столтенберг описал роль Китая в украинском конфликте

Столтенберг назвал целью Китая и России поражение США на Украине

Поддержка Китая представляет собой важный фактор проведения военной операции на Украине. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью CBS.

«Конфликт на Украине показывает, насколько тесно связаны Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Китай является главным катализатором российской агрессии против Украины», — считает политик.

По словам генсека альянса, председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин, все они хотят, чтобы НАТО, Соединенные Штаты потерпели неудачу на Украине. Как считает Столтенберг, успех России на Украине «придаст смелости» Си Цзиньпину в Азии.

Ранее американское издание WSJ написало, что страны НАТО по итогам саммита Североатлантического альянса намерены выступить с критикой Китая за якобы оказание Пекином помощи России в ведении специальной военной операции. Напомним, саммит пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит способствовать политическому урегулированию конфликта на Украине. Пекин готов продолжать прилагать усилия для продвижения политического разрешения украинского кризиса и других региональных проблем, подчеркнул китайский лидер.