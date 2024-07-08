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05:00, 8 июля 2024Из жизни

Тюремщица ввязалась в преступную деятельность заключенного и вышла за него замуж

В Великобритании тюремщица вышла замуж за заключенного и стала преступницей

Фото: Greater Manchester Police

В Великобритании тюремщица ввязалась в преступную деятельность мужчины, приговоренного к пожизненному заключению, вышла за него замуж и попала в тюрьму. Об этом пишет Daily Mail.

Леон Рамсден, осужденный за расправу над мужчиной в баре, познакомился с сотрудницей тюрьмы Стефани Хипс в 2018 году и вступил с ней в отношения. Заключенный незаконно хранил в камере телефон, чтобы всегда быть на связи с возлюбленной. Пока Хипс была его надзирательницей, пара как минимум дважды занималась сексом. Когда Рамсдена перевели в другую тюрьму, женщина навещала его там: их видели целующимися и обнимающимися. Хипс передавала возлюбленному информацию об обысках в камерах, чтобы тот успел прятать телефон, и другие важные сведения.

Летом 2019 года Хипс устроилась на работу в полицию. Она скрыла от начальства свои отношения с заключенным и продолжила снабжать его полезной информацией. Однажды она встретилась с его знакомым, находящимся в розыске по делу о домашнем насилии, и не донесла на него другим полицейским, как должна была.

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В ноябре 2019 года женщина вступила в сговор с двумя партнерами Рамсдена. Они по наводке Хипс ограбили дом ее бывшего бойфренда, торговавшего наркотиками. Кроме того, она помогала отмывать деньги Рамсдена, зарабатывавшего на продаже сокамерникам конопли. В ответ Хипс получала подарки: в частности, умные часы Apple, а также деньги на ремонт дома и на поездку в Исландию. Рамсдену удалось заработать 12,7 тысячи фунтов стерлингов (1,4 миллиона рублей) на торговле наркотиками в тюрьме, три тысячи из которых достались Хипс.

В 2022 году женщина уволилась, а через год вышла замуж за Рамсдена, когда в очередной раз навещала его в тюрьме. Как пишет газета The Independent, позже Хипс опубликовала в социальных сетях сгенерированные ИИ фотографии с их несостоявшейся свадьбы.

Женщину приговорили к тюремному заключению на четыре года и три месяца. Рамсдена, уже отбывающего пожизненный срок, — на пять лет и семь месяцев. После оглашения приговора Хипс и Рамсден поцеловались, сидя на скамье подсудимых.

Ранее сообщалось, что бывшие работники британских тюрем назвали причины, по которым тюремщицы вступают в сексуальные отношения с заключенными. Среди них они выделили неопытность и молодость сотрудниц, а также их бессознательную тягу к «плохим парням».

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      Юлия Юткина
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