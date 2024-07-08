В Молдавии задержали укравшего деньги в Таджикистане украинца

Полиция Молдавии задержала украинца, укравшего 2,2 млн долларов в Таджикистане

Полиция Молдавии задержала украинца, укравшего 2,2 миллиона долларов в Таджикистане. Сообщение опубликовано в Telegram-канале молдавской полиции.

Как сообщается, сотрудники Национальной следственной инспекции (INI) задержали в Кишиневе объявленного правоохранительными органами Таджикистана в международный розыск украинца. 38-летний гражданин Украины обвиняется в краже 2,2 миллиона долларов у одного из банков страны.

«По информации следствия, мужчина, будучи IT-специалистом, совершил ряд аналогичных преступлений в банковской системе Таджикистана», — подчеркнули молдавские правоохранители. Как сообщается, мужчина ожидает экстрадиции в Таджикистан.

Ранее в аэропорту Кишинева задержали подозреваемых в терроризме грузин. Правоохранительные органы США ранее выдали ордер на арест одного из задержанных.