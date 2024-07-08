Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:06, 8 июля 2024Бывший СССР

В Молдавии задержали укравшего деньги в Таджикистане украинца

Полиция Молдавии задержала украинца, укравшего 2,2 млн долларов в Таджикистане

Кадр: Telegram-канал Poliția Republicii Moldova

Полиция Молдавии задержала украинца, укравшего 2,2 миллиона долларов в Таджикистане. Сообщение опубликовано в Telegram-канале молдавской полиции.

Как сообщается, сотрудники Национальной следственной инспекции (INI) задержали в Кишиневе объявленного правоохранительными органами Таджикистана в международный розыск украинца. 38-летний гражданин Украины обвиняется в краже 2,2 миллиона долларов у одного из банков страны.

«По информации следствия, мужчина, будучи IT-специалистом, совершил ряд аналогичных преступлений в банковской системе Таджикистана», — подчеркнули молдавские правоохранители. Как сообщается, мужчина ожидает экстрадиции в Таджикистан.

Ранее в аэропорту Кишинева задержали подозреваемых в терроризме грузин. Правоохранительные органы США ранее выдали ордер на арест одного из задержанных.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе начали собирать доказательства применения Россией химоружия на СВО. В Минобороны назвали это фальсификацией

      «Свидание» двух зайцев попало в объектив фотоловушки

      Синяки и укусы на теле Билли Айлиш смутили фанатов

      Путин посмертно наградил попытавшегося обезвредить террориста в «Крокусе» россиянина

      Бастрыкин затребовал доклад о расследовании терактов в Дагестане

      Россиянка выиграла почти 2 миллиона рублей в лотерею

      Турист сбежал из больницы, угнал фургон и устроил ДТП

      Усилия Орбана по урегулированию конфликта на Украине назвали обреченными на провал

      В Совфеде предложили обязательную регистрацию SIM-боксов в качестве меры против мошенников

      В «Блокноте» впервые за 40 лет появилась проверка орфографии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше