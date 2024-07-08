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11:06, 8 июля 2024Мир

В НАТО захотели создать бригады для защиты от России

Reuters: лидерам НАТО предложат создать от 35 до 50 бригад для защиты от России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Лидерам НАТО предложат создать от 35 до 50 бригад якобы для защиты от России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что источник агентства отказался предоставить какие-либо подробности о планах, которые являются секретными. Бригада состоит из трех- семи тысяч военнослужащих, поэтому создание еще 35-50 таких подразделений станет серьезной проблемой.

Лидеры стран-членов Североатлантического альянса получат обновленную информацию о планах блока на предстоящем саммите в Вашингтоне.

Ранее доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал вхождение Финляндии в НАТО глупейшим шагом страны. По его словам, государство стало мишенью в потенциальной войне России с альянсом. Он подчеркнул, что до этого Финляндия жила в мире с Россией на протяжении многих десятилетий, а экономические отношения двух государств активно развивались.

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      Семен Александров
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