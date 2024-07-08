В НАТО захотели создать бригады для защиты от России

Reuters: лидерам НАТО предложат создать от 35 до 50 бригад для защиты от России

Лидерам НАТО предложат создать от 35 до 50 бригад якобы для защиты от России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что источник агентства отказался предоставить какие-либо подробности о планах, которые являются секретными. Бригада состоит из трех- семи тысяч военнослужащих, поэтому создание еще 35-50 таких подразделений станет серьезной проблемой.

Лидеры стран-членов Североатлантического альянса получат обновленную информацию о планах блока на предстоящем саммите в Вашингтоне.

Ранее доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал вхождение Финляндии в НАТО глупейшим шагом страны. По его словам, государство стало мишенью в потенциальной войне России с альянсом. Он подчеркнул, что до этого Финляндия жила в мире с Россией на протяжении многих десятилетий, а экономические отношения двух государств активно развивались.