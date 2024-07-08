В правительстве подписали соглашение о строительстве магистрали из Москвы в Петербург

Подписано соглашение о строительстве ВСМ Москва — Петербург

Подписано концессионное соглашение о реализации проекта по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщил Telegram-канал Правительства России.

По словам главы правительства Михаила Мишустина, таким образом был дан старт работ по возведению железнодорожной линии протяженностью почти 680 километров. Ожидается, что путь по ВСМ будет занимать около двух часов и значительно облегчит жизнь горожанам.

Мишустин добавил, что по протяженности железных дорог Россия занимает третье место в мире и первое по интенсивности использования. По ним перевозится треть всего пассажиропотока и большая часть грузов.

Ранее стало известно, что строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург обойдется в 1,8 триллиона рублей.