В российском городе нарушающий ПДД священник попался на своем внедорожнике

Во Владивостоке священник усадил за руль внедорожника ребенка

Во Владивостоке священник усадил за руль внедорожника Toyota ребенка. Нарушение правил дорожного движения (ПДД) попало на видео, ролик публикует Telegram-канал «Подъем».

По данным издания, автомобиль, предположительно, принадлежит игумену Покровского кафедрального собора Антонию Каменчуку.

Как видно на кадрах, священник ехал на пассажирском сидении внедорожника, а за рулем был мальчик. Очевидцы остановили машину, сделали замечание, на что священник спокойно вышел из автомобиля и ответил, что ему «очень жаль».

«Подъем» также попросил священнослужителя прокомментировать ситуацию, но тот отказался. «А мне не разрешили давать никаких комментариев. Я не могу дать», — сказал Каменчук.

В 2021 году стало известно о другом российском священнике, который несколько лет скрывался в монастырях из-за 500 штрафов ГИБДД на общую сумму 620 тысяч рублей, которые числились за ним.

Судебные приставы нашли его в Московской области, после чего арестовали все его машины и начали удерживать процент с пенсионных выплат. Позднее наместник Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря иеромонах Стефан (Догойда) опроверг информацию о том, что в храме есть такой священник.