В российском регионе брат с сестрой подожгли знакомого

В ЛНР брат и сестра ограбили знакомого на 80 тысяч рублей, убили его и подожги

Суд в Луганской народной республике (ЛНР) осудил на большие сроки брата и сестру, которые ограбили знакомого, расправились с ним, а потом подожгли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Подсудимые признаны виновными по статьям о разбое, убийстве и умышленном повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину путем поджога. Их осудили на 18 лет и 17 лет и 2 месяца. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в декабре 2021 года фигуранты пришли в квартиру к знакомому, проживавшему в поселке Белое. Они потребовали у мужчины деньги. Получив отказ, осужденный избил его, а потом сестра помогла удушить пострадавшего. Расправившись с потерпевшим, злоумышленники похитили у него 80 тысяч рублей и подожгли квартиру.

Ранее сообщалось, что в Курганской области 22-летнему россиянину дали 18 лет строгого режима за жестокую расправу над подростками.