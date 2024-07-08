В российском регионе победителям соревнований вручили украинские медали

На Алтае победившим в соревнованиях рыбакам вручили медали на украинском языке

В Алтайском крае победителям соревнований среди рыбаков вручили медали на украинском языке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

На опубликованном снимке видно медаль за третье место. «III мiсце», — написано на аверсе. Также на фотографии можно увидеть ленту, выполненную в цветах российского триколора.

В организовавшем соревнования кооперативе рассказали, что при закупке не обратили внимания на надписи. Там извинились перед участниками и пообещали заменить врученные победителям медали.

Ранее в Алтайском крае произошел еще один похожий случай. Тогда третьеклассникам раздали грамоты с украинской символикой, на это обратили внимание родители учеников. Подписавшая грамоты директор школы заявила, что не обратила на это внимания. Впоследствии грамоты заменили.

