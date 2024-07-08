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17:37, 8 июля 2024Интернет и СМИ

Ведущая новостей на Первом канале попала в черные списки казино

Екатерина Андреева заявила, что из-за выигрышей попала в черные списки казино

Кадр: «СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА» / YouTube

Ведущая новостей на Первом канале Екатерина Андреева заявила, что всегда выигрывала в казино. В интервью Светлане Бондарчук, доступном на YouTube, она призналась, что из-за этого ее перестали пускать в некоторые заведения.

«Я в казино не играю. Но если я играю, я выигрываю. И я стою в черном списке в нескольких казино», — рассказала она. По словам Андреевой, ей всегда удается угадывать результаты. Она также заверила Бондарчук, что при этом играла честно.

Телеведущая добавила, что она негативно относится к азартным играм. «Игромания приводит к разложению личности», — заключила Андреева.

В той же беседе с Бондарчук Андреева рассказала о нападении маньяка. Она заявила, что злоумышленник встретил ее у телецентра «Останкино», однако она смогла спастись от него.

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