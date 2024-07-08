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13:24, 8 июля 2024Силовые структуры

Найденный россиянином на дне водохранилища гранатомет попал на видео

В Иркутской области мужчина во время ныряния нашел гранатомет

В Иркутской области мужчина выловил гранатомет со дна Усть-Илимского водохранилища. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует видео находки.

На кадрах виден пляж, ласты и гранатомет.

Мужчина, по его словам, нырял у берега в очках и ластах, когда на дне заметил нечто интересное. Он поднял предмет и на берегу разглядел. Находкой оказался гранатомет РПГ-18 со снарядом. Мужчина передал его прибывшим на место сотрудникам полиции и МЧС.

5 июля сообщалось, что в Донецкой народной республике обнаружили заминированный схрон с оружием.

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      Любовь Ширижик
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