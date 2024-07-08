Найденный россиянином на дне водохранилища гранатомет попал на видео

В Иркутской области мужчина выловил гранатомет со дна Усть-Илимского водохранилища. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует видео находки.
На кадрах виден пляж, ласты и гранатомет.
Мужчина, по его словам, нырял у берега в очках и ластах, когда на дне заметил нечто интересное. Он поднял предмет и на берегу разглядел. Находкой оказался гранатомет РПГ-18 со снарядом. Мужчина передал его прибывшим на место сотрудникам полиции и МЧС.
5 июля сообщалось, что в Донецкой народной республике обнаружили заминированный схрон с оружием.