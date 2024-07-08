Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 8 июля 2024Интернет и СМИ

Девушка надела на свадьбу брата подаренное женихом платье и была выгнана с праздника

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit с ником SolidThrowRA рассказала историю о том, как брат выгнал ее со своей свадьбы из-за ее наряда. Она добавила, что после этого родственники потребовали от нее свадебный подарок.

Рассказчица получила приглашение на свадьбу брата несколько месяцев назад и приложила много усилий, чтобы найти платье, соответствующее дресс-коду торжества. В итоге платье девушке подарил ее жених. «Оно было не белым, а изумрудно-зеленым. У платья был разрез до середины бедра и открытые плечи», — уточнила она.

На свадьбе к героине истории подошел ее брат, сказал, что ее платье выглядело очень вызывающе, поэтому на нее обращали больше внимания, чем на невесту. Затем он попросил сестру переодеться или уйти. Девушка в слезах покинула торжество. Кроме того, на свадьбу не пустили и ее жениха.

Материалы по теме:
«Через месяц завели собаку, а через полтора года поженились» Как за 11 лет работы в России Tinder изменил жизнь россиян?
«Через месяц завели собаку, а через полтора года поженились»Как за 11 лет работы в России Tinder изменил жизнь россиян?
30 июня 2023
«Нет смысла тратить много времени на это» Россияне все реже занимаются сексом. Почему он перестал их интересовать?
«Нет смысла тратить много времени на это»Россияне все реже занимаются сексом. Почему он перестал их интересовать?
8 июля 2023

После свадебного путешествия брат и его жена спросили у девушки, почему та не вручила им свадебный подарок. Пользовательница призналась, что не собиралась ничего дарить после того, как ее выгнали со свадьбы.

«Просить подарок после того, как тебя выгнали — подло», «Автор, вероятно, оказалась красивее невесты», «Они трижды не правы, так как не пустили твоего жениха, устроили истерику из-за платья и потребовали подарок», — возмутились комментаторы.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как узнал условие своей возлюбленной относительно их свадьбы и решил выгнать ее. Рассказчик подчеркнул, что невеста захотела очень дорогое торжество.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Вгрызаются» в землю. Российская армия испытала уникальные бетонобойные бомбы в зоне спецоперации

      Российские военные уничтожили наемника ВСУ

      Девушка надела на свадьбу брата подаренное женихом платье и была выгнана с праздника

      В МИД Китая назвали вопросы для переговоров Си Цзиньпина и Орбана

      На Западе резко высказались о будущем Украины

      ЦБ запустит единую базу данных с рейтингами компаний

      На Западе сравнили поставки Patriot Украине с бросанием миллиардов долларов в черную дыру

      Порнозвезда во время секса «оторвала кусок» пениса у военного

      На Украине введут «уроки счастья»

      МВД Франции назвало победителя парламентских выборов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше