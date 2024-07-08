Девушка надела на свадьбу брата подаренное женихом платье и была выгнана с праздника

Пользовательница Reddit с ником SolidThrowRA рассказала историю о том, как брат выгнал ее со своей свадьбы из-за ее наряда. Она добавила, что после этого родственники потребовали от нее свадебный подарок.

Рассказчица получила приглашение на свадьбу брата несколько месяцев назад и приложила много усилий, чтобы найти платье, соответствующее дресс-коду торжества. В итоге платье девушке подарил ее жених. «Оно было не белым, а изумрудно-зеленым. У платья был разрез до середины бедра и открытые плечи», — уточнила она.

На свадьбе к героине истории подошел ее брат, сказал, что ее платье выглядело очень вызывающе, поэтому на нее обращали больше внимания, чем на невесту. Затем он попросил сестру переодеться или уйти. Девушка в слезах покинула торжество. Кроме того, на свадьбу не пустили и ее жениха.

После свадебного путешествия брат и его жена спросили у девушки, почему та не вручила им свадебный подарок. Пользовательница призналась, что не собиралась ничего дарить после того, как ее выгнали со свадьбы.

«Просить подарок после того, как тебя выгнали — подло», «Автор, вероятно, оказалась красивее невесты», «Они трижды не правы, так как не пустили твоего жениха, устроили истерику из-за платья и потребовали подарок», — возмутились комментаторы.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как узнал условие своей возлюбленной относительно их свадьбы и решил выгнать ее. Рассказчик подчеркнул, что невеста захотела очень дорогое торжество.