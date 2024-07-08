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13:12, 8 июля 2024Бывший СССР

Зеленский прибыл в Польшу для встречи с Туском

Зеленский прибыл в Польшу для встречи с премьер-министром Туском

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу для встречи с премьер-министром страны Дональдом Туском, передает издание «Страна.ua».

Отмечается, что Зеленский планирует провести переговоры с Туском и подписать оборонное соглашение между Украиной и Польшей.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что Зеленский посетит Варшаву для обсуждения предстоящего саммита НАТО.

По его словам, цель встречи — обсудить перспективы вступления Украины в НАТО. Шейна добавил, что этот вопрос, скорее всего, не будет решен, но будет проговорено решение не уходить с пути вхождения страны в Североатлантический альянс.

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      Валентин Карант
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