Зеленский прибыл в Польшу для встречи с Туском

Зеленский прибыл в Польшу для встречи с премьер-министром Туском

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу для встречи с премьер-министром страны Дональдом Туском, передает издание «Страна.ua».

Отмечается, что Зеленский планирует провести переговоры с Туском и подписать оборонное соглашение между Украиной и Польшей.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что Зеленский посетит Варшаву для обсуждения предстоящего саммита НАТО.

По его словам, цель встречи — обсудить перспективы вступления Украины в НАТО. Шейна добавил, что этот вопрос, скорее всего, не будет решен, но будет проговорено решение не уходить с пути вхождения страны в Североатлантический альянс.