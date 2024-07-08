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16:04, 8 июля 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о разработке механизма сбивания российских ракет Польшей

Зеленский: Польша разрабатывает механизм сбивания российских ракет на Украине

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польша разрабатывает механизм сбивания российских ракет и беспилотников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с польским премьер-министром Дональдом Туском, передает «РБК-Украина» в Telegram.

Он уточнил, что это относится к целям, которые находятся в украинском воздушном пространстве, но летят в сторону Польши.

При этом украинское издание «Страна.ua» обратило внимание, что такой пункт есть в подписанном соглашении между Киевом и Варшавой. В документе отмечается, что стороны договорились продолжать диалог о целесообразности возможного перехвата ракет в будущем.

Ранее Зеленский рассказал, что в Польше создадут добровольческое формирование «Украинский легион» из живущих в странах Европейского союза украинцев. По его словам, такой пункт есть в двустороннем соглашении по безопасности между государствами.

Зеленский и Туск подписали документ в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

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      Кристина Есикова
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