Женщина попала за решетку из-за брошенных часов Apple

В США женщина попала за решетку из-за того, что бросила в партнера наручные часы

В США женщина попала за решетку после «избиения» партнера наручными часами. Об этом сообщает Y100 Miami.

35-летняя жительница города Галфпорт, штат Флорида, Кэйлин Трэсседер поругалась с мужчиной из-за общих детей. В разгар ссоры она швырнула в него свои часы Apple. Брошенный гаджет угодил ему в ухо и рассек кожу.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, решили задержать Трэсседер, когда заметили у мужчины рану и порванную футболку. Ей предъявили обвинения в домашнем насилии.

Судья запретил женщине физические контакты с партнером. Ей позволено общаться с ним лишь посредством сообщений и говорить только о делах, касающихся общих детей.

Ранее в Германии мужчина отрезал пожилому родственнику гениталии по неизвестной причине. Его смогли задержать благодаря найденной на месте преступления ДНК.