Алессандра Амбросио в откровенном бикини попала в объектив папарацци

Супермодель Алессандра Амбросио в красном бикини попала в объектив папарацци

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио в откровенном виде попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

43-летнюю манекенщицу запечатлели во время отдыха на Ибице. На ней бикини красного цвета, состоящее из бюстгальтера бандо и плавок с высокой посадкой. Также ее внешний вид дополнили солнцезащитные очки, ожерелье с подвеской и браслеты на руке и ноге.

Фото: Backgrid / Legion-Media

Известно, что бывший «ангел» Victoria's Secret проводила время в компании 39-летнего бизнесмена Александра Смерфита.

В июне сообщалось, что Алессандра Амбросио снялась без одежды и нижнего белья для журнала Vogue Portugal. Тогда фотограф Элио Ногейра запечатлел супермодель на фоне водопада.