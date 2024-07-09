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09:43, 10 июля 2024Наука и техника

Обнаружена загадочная особенность мозга крупных животных

Мозг крупных млекопитающих оказался непропорционально мал

Фото: David Clode / Unsplash

Ученые Университета Рединга и Университета Дарема обнаружили загадочную особенность мозга у крупных млекопитающих, который оказался слишком мал относительно размеров тела. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

Крупный мозг по отношению к размерам тела, как, например, у людей, традиционно связывается с интеллектом, социальностью и сложным поведением. Долгое время считалось, что у животных связь между размерами мозга и тела линейная. Однако новое исследование продемонстрировало, что у самых крупных животных мозг непропорционально меньше, что ставит под сомнение устоявшиеся представления об эволюции мозга.

Ученые собрали огромный набор данных о размерах мозга и тела примерно 1500 видов животных. Оказалось, что связь между размерами мозга и тела представляет собой кривую, однако несколько видов не вписываются в эту модель.

Исключением является человек современного анатомического типа Homo sapiens, который эволюционировал в 20 раз быстрее других млекопитающих, что привело к появлению большого мозга. Кроме того, все группы млекопитающих продемонстрировали быстрые всплески изменений, которые происходили как в сторону меньших, так и больших размеров мозга.

К животным, которые с течением времени продемонстрировали наиболее выраженное увеличение размеров мозга, известное как правило Марша-Лартета, относятся приматы, грызуны и хищники.

Исследователи отмечают, что у самых крупных животных есть что-то, что не позволяет мозгу становиться слишком большим. Это может быть связано с тем, что поддержание большого мозга требует значительных ресурсов. Похожая тенденция наблюдается и у птиц, что указывает на общую закономерность в эволюции мозга среди разных групп животных.

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      Александр Еникеев
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