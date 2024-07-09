Число пострадавших при обстреле ВСУ российского региона резко выросло

Число пострадавших при обстреле Вооруженными силами Украины Шебекинского городского округа Белгородской области резко выросло. Это следует из сообщения губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.
Если ранее Гладков говорил о двух пострадавших, то в новом сообщении заявил о шести получивших ранения.
Как рассказал чиновник, еще три человека пострадали в селе Новая Таволжанка, а еще один человек — в селе Вознесеновка. У всех пострадавших — осколочные и минно-взырвные травмы. «Информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы работают на местах», — подытожил Гладков.
Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в российских регионах, Вооруженные силы России проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий.