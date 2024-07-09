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10:15, 9 июля 2024Россия

Число пострадавших при обстреле ВСУ российского региона резко выросло

Гладков: число пострадавших при обстреле Шебекинского округа выросло до шести

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Число пострадавших при обстреле Вооруженными силами Украины Шебекинского городского округа Белгородской области резко выросло. Это следует из сообщения губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.

Если ранее Гладков говорил о двух пострадавших, то в новом сообщении заявил о шести получивших ранения.

Как рассказал чиновник, еще три человека пострадали в селе Новая Таволжанка, а еще один человек — в селе Вознесеновка. У всех пострадавших — осколочные и минно-взырвные травмы. «Информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы работают на местах», — подытожил Гладков.

Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в российских регионах, Вооруженные силы России проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий.

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      Марк Леонов
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