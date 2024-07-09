Депутат Рады дала названия порокам генералов ВСУ

Депутат Рады Безуглая назвала «содолизм» и «игнатизм» проблемами ВСУ

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая дала названия порокам генералов Вооруженных сил Украины (ВСУ), назвав их «содолизмом» и «мгнатизмом» в своем Telegram-канале.

«Содолизм — генеральская жестокость, нежелание учиться, самоуверенность, кумовство, закулисность и равнодушие. Игнатизм — подхалимство прихвостней генералитета, ложь и сокрытие ошибок в превосходной манере без моральных ограничений», — написала Безуглая, отсылая к бывшему командующему Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанту Юрию Содолю и бывшему представителю командования Воздушных сил Юрию Игнату.

Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало проверку действий Содоля, который руководил обороной харьковского направления в период с 11 февраля по 24 июня 2024 года. Дело связано с обстоятельствами наступления российских войск в Харьковской области, во время которого ВСУ утратили контроль над рядом населенных пунктов.

В свою очередь, Игнат обвинил Безуглую в разглашении государственной тайны. По словам Игната, у Безуглой есть доступ к гостайне высочайшего уровня. Эту информацию она использует в публичных сообщениях, заявил он. Обвинения прозвучали после того, как Безуглая уличила командование ВСУ в накручивании статистики по сбитым дронам.