Древнее поселение обнаружили под землей в российском городе

В парке Абакана под землей обнаружили древнее поселение

В парке в Абакане под землей обнаружили древнее поселение. Об этом сообщает Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия в Telegram-канале.

Отмечается, что раскопки проводились в Парке Победы города Абакана под руководством археолога Петра Амзаракова. Следы проживания людей были найдены на площадке около улицы Ленинского Комсомола.

«Это поселение таштыкской культуры, которое существовало в начале I тысячелетия в бассейне Среднего Енисея», — говорится в сообщении.

Ученые сделали множество находок, представляющих интерес. Среди них фрагменты керамических изделий и отшлифованная игральная кость, а также один из наиболее любопытных объектов — керамическое украшение в виде цветка.

Один из осколков керамического сосуда содержит остатки снеди. Благодаря ее исследованию специалисты надеются узнать больше о пище ранее живших тут людей.

Также ученые нашли большое количество костяных наконечников стрел. Амзараков предположил, что в районе, где ведутся раскопки, ранее могла располагаться мастерская по их изготовлению.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Чемальском районе Алтая компактный некрополь из 12 объектов IV века. Специалисты нашли захоронение мужчины с лошадью и инвентарем. Примечательно, что на месте его головы был череп барана.