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13:19, 9 июля 2024Бывший СССР

В России высказались о засадах ВСУ с использованием F-16

Военный эксперт Дандыкин назвал неэффективной тактику засад с F-16

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Тактика засад с использованием истребителей F-16 может оказаться для Вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне неэффективной, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что у России есть превосходство в авиации, а летчики — более опытны.

«Засада с использованием истребителей — это вылет по наводке с ударами по нашим носителям. Больше всего ВСУ сейчас волнуют наши бомбы, — сказал Дандыкин. — Можно поднять группировку истребителей и использовать их для таких целей, но, я думаю, сделать это будет очень непросто в силу того, что у нас есть преимущество в авиации, которая по характеристикам значительно превосходит F-16.»

Он также добавил, что российские военные летчики имеют значительно больший опыт, в частности, в вопросе сбития самолетов противника. Также на постоянном дежурстве находятся системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Конечно, F-16 создадут определенные трудности, но как бы в этих засадах не пострадали сами украинские военные. Каждый взлет самолета будет отслеживаться с нашей стороны. Делается также все, чтобы этим истребителям негде было садиться, уничтожаются аэродромы», — добавил военный эксперт.

Ранее командир специальной истребительной группы, использующей самолеты Су-30СМ рассказал, что ВСУ могут использовать обещанные Киеву истребители F-16 для создания засад.

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      Варвара Кошечкина
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