Экс-депутат обманул авиакомпанию ради 70 тысяч рублей и пошел под суд

В Томске экс-депутата Томска осудили за мошенничество из-за авиабилета

Экс-депутата томской Думы осудили за мошенничество и обман авиакомпании. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Томской области.

В 2023 году депутат и председатель городской Думы Томска купил авиабилеты за 70 тысяч рублей, но передумал лететь и захотел получить деньги за несостоявшийся рейс. Оснований для возврата у законодателя не было, поэтому он предоставил авиакомпании поддельную справку о наличии противопоказаний к перелетам.

Впоследствии обман депутата раскрыли. Он пошел под суд по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и части 5 статьи 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»).

«Вину в содеянном мужчина признал. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточняется в заявлении регионального главка Следственного комитета.

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