Экс-вокалистку The Pussycat Dolls раскритиковали в сети за внешний вид на прогулке

Экс-вокалистка американской поп-группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс прогулялась по улице и была раскритикована в сети за внешний вид. Соответствующие кадры и комментарии появились на сайте Daily Mail.

42-летняя звезда попала в объективы папарацци в джинсовом костюме, состоящем из широких брюк и облегающего топа без бретелей. Наряд знаменитость дополнила белыми туфлями и сумкой бренда Miu Miu. Ее образ завершили укладка и солнцезащитные очки.

Поклонники оценили внешний вид Робертс в комментариях под постом. «Ей действительно нужен стилист», «У нее потрясающее тело, но выбор одежды весьма сомнителен», «Ее подбородок привлекает особое внимание», — написали они.

В июне наряд Ким Кардашьян для похода в продуктовый магазин высмеяли в сети. На размещенных фото, которые оказались в распоряжении журналистов, 43-летняя знаменитость предстала в облегающем белом боди и полупрозрачных лосинах.