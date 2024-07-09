Изуродованному собственной собакой мужчине восстановили лицо с помощью ребер

34-летний британец Бен Хорн, у которого в юности диагностировали эпилепсию, во время одного из приступов подвергся нападению своей собаки. Мужчина сильно пострадал, однако врачам удалось восстановить его лицо, которое было изуродовано животным. Историю Хорна рассказало издание The Sun.

Во время одного из припадков пес британца по кличке Генри от испуга напал на хозяина. Собака оторвала ему нос, часть лба, губы и подбородок. Мужчина потерял много крови, но смог вызвать скорую помощь.

Первая восстановительная операция длилась десять часов. После нее Хорну дали зеркало, предупредив, что увиденное повергнет его в шок. «То, что я увидел, было душераздирающим, — признался мужчина. — Долгое время я учился принимать нового себя, а не вспоминать, каким я был раньше».

За последние пять лет британец перенес около десяти операций по реконструкции лица. Сначала ему восстановили большую часть перегородки носа с помощью хрящей ребер, затем — внутреннюю часть носа с помощью кожи с предплечья. Некоторое время спустя провели еще одну операцию, в ходе которой восстановили форму лба и завершили работу над формой носа. Параллельно мужчине делали пластические операции.

Хорну приходится дышать через вставленные в нос пластиковые трубки, но вскоре врачи планируют удалить их.

«Я долго боролся с неловкостью из-за пристальных взглядов в свою сторону. Хотелось спрятаться, но возможности не было. Это как страшный сон, в котором ты стоишь голым на публике», — признался Хорн.

Ранее пластический хирург Юлия Оконская предупредила о вреде некоторых пластических операций летом. По ее словам, блефаропластику и подтяжку лица лучше делать в прохладное время года.