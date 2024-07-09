Кайли Дженнер снялась в бикини для рекламы

Кайли Дженнер снялась в розовом бикини для рекламы собственного бренда Khy

Телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном виде для рекламы собственного бренда Khy. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

На размещенных кадрах 26-летняя предпринимательница предстала перед камерой в розовом бикини, которое демонстрировало ее грудь и тело с кубиками пресса. Звезде нанесли мейкап в нейтральных тонах и распустили волосы. В руках она держала крупную белую раковину.

Ранее в июле Кайли Дженнер уличили в новой пластической операции. Юзеры обратили внимание на видео знаменитости, которое она опубликовала в своих соцсетях.