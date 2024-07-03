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17:21, 3 июля 2024Ценности

Кайли Дженнер уличили в новой пластической операции

Фото: Christina Horsten / Globallookpress.com

Пользователи сети уличили американскую телезвезду Кайли Дженнер в новой пластической операции. Соответствующие комментарии появились на платформе Reddit.

Юзеры обратили внимание на последнее видео 26-летней предпринимательницы, которое она опубликовала в своих соцсетях. На размещенных кадрах телезвезда предстала без макияжа.

Некоторые юзеры платформы заметили, что знаменитость вновь прибегла к хирургическим вмешательствам. «Разве она не говорила, что решила избавиться от филлеров? Губы кажутся намного пухлее, чем раньше», «Она их растворила, а затем вколола обратно», «Клянусь, она уже два года утверждает, что избавляется от филлеров в губах», «Мне так жаль ее из-за этих операций. Они так старят», «Она выглядит совершенно иначе», — писали они в комментариях под постом.

В июне сообщалось, что Кайли Дженнер расплакалась из-за сравнений с 55-летней женщиной. В разговоре с сестрой, фотомоделью Кендалл Дженнер, телезвезда пожаловалась на комментарии хейтеров, которые высмеяли ее снимки, сделанные в феврале во время показа кутюрной коллекции модного дома Jean Paul Gaultier в Париже.

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      Мария Винар
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