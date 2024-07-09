Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:40, 9 июля 2024Мир

Кеннеди-младший осудил казни российских пленных военными ВСУ

Кеннеди-младший: военнослужащие ВСУ совершают военные преступления

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершают военные преступления, включая казни российских пленных. Об этом написал кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший, передает ТАСС.

«Сегодня подразделения, возглавляемые американцами, без суда совершают казни российских пленных на Украине. Это военное преступление. На Украине не должно быть "подразделений под американским руководством"», — рассказал политик.

Кеннеди-младший также подчеркнул, что необходимо завершить конфликт на Украине и вернуть «сотни миллиардов долларов» в США.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что ракетный удар ВСУ по Севастополю является очередной безрассудной эскалацией военного конфликта. Он добавил, что Россия привлечет США к ответственности за «удары кассетными боеприпасами по гражданским отдыхающим на пляже».

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ устроили массированную атаку дронами по России. Под удары попали шесть областей

      Моди и Путин решили уволить служащих в армии России индийцев

      В ЕС назвали визит Орбана в Россию и Китай деструктивным поведением Будапешта

      Кадыров предсказал взятие под контроль города в зоне СВО

      Момент удара беспилотника по российской нефтебазе сняли на видео

      61-летняя российская певица показала фигуру в купальнике

      В СВР заявили о «сакральной жертве» в плане США по Грузии

      Раскрыт размер доходов богатейших российских миллиардеров

      Ищущей мужа на СВО россиянке описали его словами «бойца с такой фамилией никогда не было»

      В российском регионе ликвидируют свалки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше