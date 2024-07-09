Кеннеди-младший: военнослужащие ВСУ совершают военные преступления

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершают военные преступления, включая казни российских пленных. Об этом написал кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший, передает ТАСС.

«Сегодня подразделения, возглавляемые американцами, без суда совершают казни российских пленных на Украине. Это военное преступление. На Украине не должно быть "подразделений под американским руководством"», — рассказал политик.

Кеннеди-младший также подчеркнул, что необходимо завершить конфликт на Украине и вернуть «сотни миллиардов долларов» в США.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что ракетный удар ВСУ по Севастополю является очередной безрассудной эскалацией военного конфликта. Он добавил, что Россия привлечет США к ответственности за «удары кассетными боеприпасами по гражданским отдыхающим на пляже».