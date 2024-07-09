Конгрессвумен Тейлор Грин: саммит НАТО прокладывает путь к войне, а не к миру

Саммит стран-членов НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне, на самом деле прокладывает путь к войне, а не к миру. Об этом написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Больше всего меня беспокоит то, что НАТО здесь [в Вашингтоне] на этой неделе, вероятно, прокладывается "необратимый" путь к мировой войне вместо четкого пути к миру», — предупредила представительница Республиканской партии США.

Тейлор Грин пояснила, что участники этого мероприятия якобы поддерживают Киев, но все они говорят о продолжении конфликта на Украине.

По ее словам, «страдающий деменцией» президент США Джо Байден на мероприятии будет сидеть с чековой книжкой, заставляя американцев расплачиваться за выданные чеки.

9 июля украинский лидер Владимир Зеленский во главе с делегацией из Киева прибыл в Вашингтон для участия в саммите НАТО. В ходе разговора с местными украинцами он пообещал обязательно добиться членства в альянсе для Киева.

Ранее издание Defense News сообщило, что НАТО обсуждает корректное название для пути Украины в альянс, которое будет указано в итоговом коммюнике. По данным источников, процесс может быть назван «мостом» или «необратимым» путем.