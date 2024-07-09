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19:29, 9 июля 2024Россия

Кремль заявил о свежих идеях по урегулированию конфликта на Украине

Песков: после разговора Путина и Моди появились свежие идеи по Украине

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

После разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди появились свежие идеи по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, разговор двух лидеров прошел конструктивно. Песков подчеркнул, что Моди не претендует на посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине.

«Он [Моди] сказал, что родились новые свежие идеи после обмена мнениями по Украине», — добавил пресс-секретарь Путина.

Моди встретился с Путиным во время двухдневного визита в Москву. 8 июля состоялась неформальная встреча, а 9 июля прошли официальные переговоры в расширенном составе.

После переговоров с Путиным Моди заявил о готовности Индии оказать содействие России для прекращения конфликта на Украине. Индийский премьер отметил, что «Индия всегда была на стороне мира», а также подчеркнул, что во время общения с российским коллегой «слышал оптимизм» в его словах, благодаря чему у него «возникли надежды на скорейшее завершение конфликта».

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      Никита Абрамов
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