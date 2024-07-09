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09:09, 9 июля 2024Россия

Летящий над Россией беспилотник сняли на видео

Летящий над Волгоградской областью беспилотник сняли на видео

Летящий над Волгоградской областью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Волгоград».

На снятых очевидцем кадрах видно летящий на небольшой высоте дрон. Видео сопровождается звуком, похожим на шум работы мопеда или газонокосилки — так звучат моторы беспилотников.

Ранее власти Волгоградской области сообщили об атаке по нефтебазе в городе Калач-на-Дону. По словам очевидцев, на территории предприятия взорвались последовательно несколько беспилотников.

В ночь на 9 июля украинские войска атаковали пять российских областей десятками беспилотников. Дроны были сбиты над Астраханской, Ростовской и Воронежской, а также над Курской и Белгородской областями. Наибольшее количество БПЛА было перехвачено над Ростовской областью — там сбили 21 беспилотник.

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      Алан Босиков
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