Летящий над Россией беспилотник сняли на видео

Летящий над Волгоградской областью беспилотник сняли на видео

Летящий над Волгоградской областью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Волгоград».

На снятых очевидцем кадрах видно летящий на небольшой высоте дрон. Видео сопровождается звуком, похожим на шум работы мопеда или газонокосилки — так звучат моторы беспилотников.

Ранее власти Волгоградской области сообщили об атаке по нефтебазе в городе Калач-на-Дону. По словам очевидцев, на территории предприятия взорвались последовательно несколько беспилотников.

В ночь на 9 июля украинские войска атаковали пять российских областей десятками беспилотников. Дроны были сбиты над Астраханской, Ростовской и Воронежской, а также над Курской и Белгородской областями. Наибольшее количество БПЛА было перехвачено над Ростовской областью — там сбили 21 беспилотник.

