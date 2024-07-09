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22:56, 9 июля 2024Мир

Макрон возмутился высказыванием израильского министра о выборах во Франции

Axios: Макрон в беседе с Нетаньяху возмутился вмешательством Израиля в выборы

Фото: Aurelien Morissard / Pool / Reuters

Французского президента Эммануэля Макрона возмутило высказывание израильского министра по делам диаспоры Амихая Шикли о парламентских выборах, сообщил журналист издания Axios Барак Равид в соцсети X.

По его данным, глава государства в ходе телефонного разговора с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху выразил негодование по поводу вмешательства Шикли в выборы.

Равид поделился, что Макрон назвал случившееся «неприемлемым». В ответ Нетаньяху заверил его, что призвал министров отказаться от публичных заявлений о выборах во Франции.

Ранее Шикли отметил, что победа партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» стала бы хорошим исходом для Израиля. Кроме того, министр заявил, что Нетаньяху якобы согласен с таким мнением.

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      Марина Совина
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