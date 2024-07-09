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12:36, 9 июля 2024Мир

МИД Китая заявил об угрозе НАТО другим странам

МИД Китая: НАТО обеспечивает свою безопасность за счет других стран

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Североатлантический альянс обеспечивает свою безопасность за счет других стран и создает опасность для всего мира. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает China News.

«Так называемая "безопасность альянса" обеспечивается за счет безопасности других стран. Действия НАТО создают опасность для всего мира и для региона», — отметил представитель.

Линь Цзянь добавил, что Пекин осуждает «клевету и обвинения стран военного блока» в адрес Китая. Он также подчеркнул, что КНР выступает против использования себя «как предлога для расширения НАТО в Азии».

Ранее Линь Цзянь заявил, что НАТО — продукт холодной войны и крупнейший в мире военный союз, который представляет собой реальный источник угроз для мира.

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      Дарья Устьянцева
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