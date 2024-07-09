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18:09, 9 июля 2024Мир

Моди пригласил Путина в Индию

Премьер Моди пригласил президента России Путина посетить Индию в 2025 году

Фото: Сергей Бобылёв / РИА Новости / kremlin.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента России Владимира Путина посетить Индию в 2025 году, следует из принятого двумя лидерами совместного заявления по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита «Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство».

«Премьер-министр Республики Индии Н. Моди поблагодарил Президента Российской Федерации В.В. Путина за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации в г. Москве. Он пригласил Президента В.В. Путина посетить Индию в следующем году для участия в XXIII ежегодном российско-индийском саммите», — говорится в тексте документа.

8 июня самолет с Нарендрой Моди на борту приземлился в аэропорту Внуково. Отмечалось, что премьер-министр Индии посетил Москву, чтобы принять участие в XXII ежегодном российско-индийском саммите и провести переговоры с президентом России.

После переговоров с Владимиром Путиным Моди заявил о готовности Индии оказать содействие России для прекращения конфликта на Украине. Индийский премьер отметил, что «Индия всегда была на стороне мира», а также подчеркнул, что во время общения с российским коллегой «слышал оптимизм» в его словах, благодаря чему у него «возникли надежды на скорейшее завершение конфликта».

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      Лина Пивоварова
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