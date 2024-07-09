Названы самые популярные среди иностранцев города России

Иностранные студенты чаще всего ездили в Калининград и Краснодар

Иностранные студенты чаще всего выбирали для путешествий по России Калининград, Ханты-Мансийск, Астрахань, Воронеж, Кострому, Новосибирск и Краснодар. Об этом сообщает ТАСС.

Среди достопримечательностей их чаще всего интересовали лаборатория научного центра РАН и научно-технологический центр «Сириус». Студенты также ездили в ботанический сад «Дерево дружбы» и Кавказский биосферный заповедник с редкими видами животных.

Российские студенты отдавали предпочтение Калининграду, Ставрополю, Санкт-Петербургу, Москве, Архангельску, Твери и Самаре.

Ранее сервис путешествий «Туту» составил портрет типичного пассажира российского поезда. Туристом, который выбирает путешествия по железной дороге, оказался 40-летний Александр. Он предпочитает отправляться в поездки летом — в июле и августе.