Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:25, 9 июля 2024Моя страна

Названы самые популярные среди иностранцев города России

Иностранные студенты чаще всего ездили в Калининград и Краснодар

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Иностранные студенты чаще всего выбирали для путешествий по России Калининград, Ханты-Мансийск, Астрахань, Воронеж, Кострому, Новосибирск и Краснодар. Об этом сообщает ТАСС.

Среди достопримечательностей их чаще всего интересовали лаборатория научного центра РАН и научно-технологический центр «Сириус». Студенты также ездили в ботанический сад «Дерево дружбы» и Кавказский биосферный заповедник с редкими видами животных.

Российские студенты отдавали предпочтение Калининграду, Ставрополю, Санкт-Петербургу, Москве, Архангельску, Твери и Самаре.

Ранее сервис путешествий «Туту» составил портрет типичного пассажира российского поезда. Туристом, который выбирает путешествия по железной дороге, оказался 40-летний Александр. Он предпочитает отправляться в поездки летом — в июле и августе.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Бог терпелив, но всему есть предел». Пугачева высказалась о попадании ракеты в детскую больницу Киева

      Россиянина осудили на шесть лет за хранение взрывчатых веществ

      Министр обороны Швеции рассказал о подчинении США

      Россиян предупредили о подделывающих уведомление от YouTube мошенниках

      В Приморье тигр оставил «сообщение» сородичам необычным способом

      Кремль назвал исчерпывающими переговоры Путина и Моди

      Врачи забыли в теле женщины медицинский тампон

      Прохор Шаляпин восхитился рязанской землей и прилег в поле

      Названы самые популярные среди иностранцев города России

      Система ПВО сработала над российским регионом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше