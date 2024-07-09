Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:59, 9 июля 2024Мир

Песков рассказал о планах Путина и премьера Индии посетить ВДНХ

Песков: Путин и премьер Индии Моди посетят ВДНХ и после отправятся в Кремль

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Индии Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди посетят ВДНХ и после отправятся в Кремль на переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сегодня продолжается официальный визит премьер-министра Индии Моди в России. Они с президентом Путиным начнут рабочий день вместе с посещения ВДНХ. Они осмотрят павильон "Атомная энергия и атом" (...) Потом они отправятся в Кремль», — рассказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что после переговоров состоится «достаточно важное протокольное мероприятие» с участием Путина и Моди.

8 июля Путин и Моди провели переговоры в Ново-Огарево и обсудили отношения двух стран. Встреча прошла в неформальной обстановке, в ходе которой российский лидер угостил премьера Индии чаем, ягодами и восточными сладостями. Путин также поздравил Моди с переназначением на пост главы правительства и подчеркнул его успехи как руководителя страны.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан написал письмо в ЕС после встречи с Путиным. О чем в нем говорилось?

      В Одессе сожгли пикап военного

      Самолет с россиянами на борту повредили трапом в аэропорту

      В Германии украинцам запретили говорить на их языке

      В России мертвого новорожденного нашли в арендованной мигрантами квартире

      Лауреат Нобелевской премии призвал Байдена сняться с выборов

      Заколка для волос спасла женщину от вцепившегося в нее медведя

      В США признали невозможность дальнейшего увеличения госдолга

      Премьер Индии призвал прекратить конфликт на Украине

      Раскрыты любимые места отдыха россиян для спасения от жары

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше