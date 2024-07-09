Песков рассказал о планах Путина и премьера Индии посетить ВДНХ

Песков: Путин и премьер Индии Моди посетят ВДНХ и после отправятся в Кремль

Президент Индии Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди посетят ВДНХ и после отправятся в Кремль на переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сегодня продолжается официальный визит премьер-министра Индии Моди в России. Они с президентом Путиным начнут рабочий день вместе с посещения ВДНХ. Они осмотрят павильон "Атомная энергия и атом" (...) Потом они отправятся в Кремль», — рассказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что после переговоров состоится «достаточно важное протокольное мероприятие» с участием Путина и Моди.

8 июля Путин и Моди провели переговоры в Ново-Огарево и обсудили отношения двух стран. Встреча прошла в неформальной обстановке, в ходе которой российский лидер угостил премьера Индии чаем, ягодами и восточными сладостями. Путин также поздравил Моди с переназначением на пост главы правительства и подчеркнул его успехи как руководителя страны.