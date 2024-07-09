Похитивший российского бизнесмена и вымогавший у него деньги экс-полицейский получил срок

Никулинский районный суд Москвы приговорил экс-полицейского Владимира Ольшанского к восьми годам лишения свободы за похищение бизнесмена и вымогательство у него денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.
Ольшанский признан виновным по статьям о похищении человека и о вымогательстве. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Как установил суд, осужденный поссорился с председателем совета одной из коммерческих организаций и вместе с сообщником похитил его вместе с водителем. После того как пострадавший написал расписку на передачу денег Ольшанскому, оба пленника были отпущены.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае пять мужчин похитили двух человек ради 150 тысяч рублей.