Похитивший российского бизнесмена и вымогавший у него деньги экс-полицейский получил срок

В Москве экс-полицейский получил 8 лет колонии за похищение бизнесмена

Никулинский районный суд Москвы приговорил экс-полицейского Владимира Ольшанского к восьми годам лишения свободы за похищение бизнесмена и вымогательство у него денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Ольшанский признан виновным по статьям о похищении человека и о вымогательстве. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, осужденный поссорился с председателем совета одной из коммерческих организаций и вместе с сообщником похитил его вместе с водителем. После того как пострадавший написал расписку на передачу денег Ольшанскому, оба пленника были отпущены.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае пять мужчин похитили двух человек ради 150 тысяч рублей.