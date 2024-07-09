Популярного актера сняли в трусах

Популярный актер Тео Джеймс попал в объективы папарацци в нижнем белье во время съемок рекламы Dolce & Gabanna. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

На размещенных снимках 39-летний артист предстал у моря в белых трусах. При этом мужчина продемонстрировал подтянутое тело с кубиками пресса.

Известно, что актера заметили на острове Капри, где он работал с возлюбленной Леонардо Ди Каприо моделью Витторией Черетти.

Ранее жена Канье Уэста пришла в музей в откровенном наряде. Так, Бьянка Цензори предстала в голубом топе без бретелей, облегающих белых колготках и прозрачных туфлях.

