Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:19, 9 июля 2024Мир

Премьер Индии назвал Россию спутницей индийцев в счастье и горе благодаря кино

Премьер Индии Моди назвал РФ спутницей индийцев в счастье и горе благодаря кино

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Россия всегда была дружественной индийцам страной, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Его цитирует ТАСС.

«При упоминании слова "Россия" первое слово, которое приходит на ум каждому индийцу, — это спутница Индии в счастье и горе. Россия — верный друг Индии», — сказал глава правительства, отметив особую роль индийского кинематографа в укреплении двусторонних отношений.

Как выразился премьер, в России температура иногда опускается ниже нуля, «но в отношениях Индии и России температура всегда со знаком плюс».

Ранее президент России Владимир Путин угостил Моди свежими ягодами и фруктами, орехами, финиками и восточными сладостями в своей резиденции в Ново-Огарево.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан написал письмо в ЕС после встречи с Путиным. О чем в нем говорилось?

      В Одессе сожгли пикап военного

      Самолет с россиянами на борту повредили трапом в аэропорту

      В Германии украинцам запретили говорить на их языке

      В России мертвого новорожденного нашли в арендованной мигрантами квартире

      Лауреат Нобелевской премии призвал Байдена сняться с выборов

      Заколка для волос спасла женщину от вцепившегося в нее медведя

      В США признали невозможность дальнейшего увеличения госдолга

      Премьер Индии призвал прекратить конфликт на Украине

      Раскрыты любимые места отдыха россиян для спасения от жары

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше