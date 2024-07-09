Премьер Индии назвал Россию спутницей индийцев в счастье и горе благодаря кино

Премьер Индии Моди назвал РФ спутницей индийцев в счастье и горе благодаря кино

Россия всегда была дружественной индийцам страной, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Его цитирует ТАСС.

«При упоминании слова "Россия" первое слово, которое приходит на ум каждому индийцу, — это спутница Индии в счастье и горе. Россия — верный друг Индии», — сказал глава правительства, отметив особую роль индийского кинематографа в укреплении двусторонних отношений.

Как выразился премьер, в России температура иногда опускается ниже нуля, «но в отношениях Индии и России температура всегда со знаком плюс».

Ранее президент России Владимир Путин угостил Моди свежими ягодами и фруктами, орехами, финиками и восточными сладостями в своей резиденции в Ново-Огарево.