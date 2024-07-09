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08:31, 9 июля 2024Экономика

Продажи кваса в России резко выросли

NielsenIQ: продажи кваса в российских розничных сетях выросли на 31,4 процента

Фото: РИА Новости

В период с 27 мая по 23 июня 2024 года продажи кваса в российских розничных сетях выросли на 31,4 процента в физическом выражении в сравнении с тем же периодом 2023-го. О резком росте спроса граждан на этот напиток сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании NielsenIQ.

Эксперты связали подобную динамику в первую очередь с установлением жаркой погоды в центральных и южных регионах России. На этом фоне выросли продажи не только кваса, но и мороженого (плюс 25,1 процента). Кроме того, за данный период времени в стране увеличился спрос на воду (плюс 28,1 процента), холодный чай и энергетики (плюс 18 процентов) и газированные напитки (плюс 8,5 процента).

В сегменте алкогольной продукции заметный рост продемонстрировали продажи сидра (плюс 15,3 процента) и пива (плюс 8,9 процента). Продажи соков в стране в июне-июле, согласно данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), увеличились на 3 процента. Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков также объяснил рост спроса на охлаждающие напитки погодными условиями. Напитки и мороженое крайне чувствительны к погоде, резюмировал он.

Ранее аналитики АТОЛ сообщили о заметном подорожании кваса в России по итогам мая 2024 года. За последний месяц весны стоимость одного из ключевых ингредиентов для приготовления окрошки увеличилась в среднем на 20 процентов, до 110 рублей за бутылку.

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      Анатолий Акулов
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