69-я параллель
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16:15, 9 июля 202469-я параллель

Путин сделал заявление о Севморпути

Путин заявил премьеру Индии о планах связать Севморпуть с другими маршрутами

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Северный морской путь планируют связать с другими маршрутами благодаря площадке, которая появится на Дальнем Востоке. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время беседы с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, слова российского лидера приводит ТАСС.

По словам главы государства, работы над созданием складской перехватывающей площадки на Дальнем Востоке уже ведутся. Путин также подчеркнул, что российские ледоколы помогут торговым судам проходить маршрут по Севморпути до Дальнего Востока. «Тут только лед — но для льда у нас есть ледокол», — заявил Путин.

Моди встретился с Путиным во время двухдневного визита в Москву. 8 июля состоялась неформальная встреча, а 9 июля прошли официальные переговоры в расширенном составе.

Как сообщалось ранее, нападения хуситов в Красном море вынуждают западных перевозчиков задуматься об использовании Северного морского пути, часть которого контролирует Россия.

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      Марк Леонов
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