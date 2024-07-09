Путин вручит Моди высшую госнаграду России

Путин вручит премьеру Индии Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин 9 июля вручит премьер-министру Индии Нарендре Моди высшую государственную награду — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщает ТАСС.

Указ о награждении Моди российский лидер подписал 5 лет назад, в апреле 2019 года. Согласно указу, премьера Индии удостоили награды за «выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индией», а также за развитие связей между народами двух стран.

8 июня самолет с Нарендрой Моди на борту приземлился в аэропорту Внуково. Премьер Индии Нарендра Моди посетил Москву, чтобы принять участие в 22-м ежегодном российско-индийском саммите.

9 июня в Большом Кремлевском дворце стартовали российско-индийские переговоры. В начале мероприятия Владимир Путин отметил, что отношения России и Индии имеют характер «особого привилегированного стратегического партнерства». Он также подчеркнул, что между странами существует «очень давняя дружба, хорошие отношения, которые сложились десятилетиями».