Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:36, 9 июля 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на шесть лет за хранение взрывчатых веществ

ФСБ: в Челябинске осудили на 6 лет мужчину за хранение взрывчатых веществ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Курчатовский районный суд Челябинска приговорил к шести годам и одному месяцу лишения свободы мужчину за хранение взрывчатых веществ и частей огнестрельного оружия. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ России по региону.

Суд также оштрафовал россиянина на 150 тысяч рублей.

По данным ведомства, в марте 2023 года в квартире осужденного нашли пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы различного калибра и инструменты для модернизации гражданских образцов огнестрельного оружия в боевые аналоги.

Ранее стало известно, что на Сахалине сотрудники правоохранительных органов изъяли у 67-летнего местного жителя оружие и боеприпасы, большую часть из которых он нашел в 2003 году.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Бог терпелив, но всему есть предел». Пугачева высказалась о попадании ракеты в детскую больницу Киева

      Кабаева высказалась об участии россиян в Олимпийских играх

      В США заявили о необходимости для Европы самостоятельно разобраться с Украиной

      В России ответили на слова Пугачевой о попадании ракеты в детскую больницу Киева

      Моложавая внешность Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун на новом снимке вызвала споры в сети

      Россиянам перечислили способы избежать пищевого отравления в жару

      Экс-депутат обманул авиакомпанию ради 70 тысяч рублей и пошел под суд

      Расходы россиян на приобретение автомобилей оценили

      В Тбилиси заявили о непонятном решении ЕС по финансированию Грузии

      На Украине продадут принадлежащие российским бизнесменам предприятия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше