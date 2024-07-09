Россиянина осудили на шесть лет за хранение взрывчатых веществ

ФСБ: в Челябинске осудили на 6 лет мужчину за хранение взрывчатых веществ

Курчатовский районный суд Челябинска приговорил к шести годам и одному месяцу лишения свободы мужчину за хранение взрывчатых веществ и частей огнестрельного оружия. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ России по региону.

Суд также оштрафовал россиянина на 150 тысяч рублей.

По данным ведомства, в марте 2023 года в квартире осужденного нашли пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы различного калибра и инструменты для модернизации гражданских образцов огнестрельного оружия в боевые аналоги.

Ранее стало известно, что на Сахалине сотрудники правоохранительных органов изъяли у 67-летнего местного жителя оружие и боеприпасы, большую часть из которых он нашел в 2003 году.