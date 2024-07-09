Россиянка лишилась одного органа после поездки на электросамокате

В Иркутской области женщина лишилась селезенки после поездки на электросамокате

Жительница Иркутской области лишилась одного органа после поездки на электросамокате — ей удалили селезенку. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, 36-летняя женщина каталась ночью на электросамокате возле Дома культуры в Усть-Илимске. Проехав через фонтан, она потеряла управление — женщина перелетела через урну с мусором и ударилась животом о руль.

Пострадавшую доставили в больницу и экстренно прооперировали. Она находится в реанимации.

Ранее в Барнауле удалили селезенку упавшему с электросамоката подростку.