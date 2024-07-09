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16:15, 9 июля 2024Моя страна

Российский дизайнер создал экологичную одежду из живой ржи

Томский дизайнер создал экологичную одежду из прорастающей живой ржи

Фото: ТГУ

Начинающий дизайнер, магистр Томского университета Егор Хайблин создал уникальные вещи, составив капсульную коллекцию FLORUM. Наряды сделаны так, что из ткани прорастает живая рожь. Об этом сообщается на сайте ТГУ.

Утверждается, что плодородная часть не прикреплена к вещам, а вшита в ткань. Таким образом, рожь постепенно прорастает именно на одежде. Уход за такими изделиями должен быть особым.

О создании дизайнерской коллекции молодой человек размышлял, когда еще только хотел пойти в магистратуру. Хайблин мечтал показать, что человек всегда един с природой — вместе с ней рождается, растет и стареет. «Концепция заключается в том, что с течением времени наша одежда, как и мы сами, становимся частью природы. И она отражается не только в стиле, но и в деталях», — рассказал он.

В настоящее время томский дизайнер составил капсульную коллекцию из четырех женских образов. В дальнейшем он хочет создать новую линейку одежды, на которой будут расти не злаковые, а цветочные растения. «Речь, конечно, об экологическом сознании, о нашем отношении к природе», — дополнил научрук магистра, директор ИИК ТГУ Дмитрий Галкин.

Ранее в Восточно-Сибирском университете технологий и управления (ВСГУТУ) появилась нейросетевая модель, которая поможет людям в подборе модных образов из одежды. Новизна разработки состоит в том, что образы будут формироваться «нейросетевым стилистом», в том числе исходя из имеющихся вещей в гардеробе. Главное, чтобы пользователь внес в мобильное приложение фотографии своей одежды — остальное дело за «ИИ-стилистом».

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      Варвара Кошечкина
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