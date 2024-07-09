Стало известно об ударе по причастной к обстрелам Донецка бригаде ВСУ

Лебедев: в Запорожье ударили по бригаде ВСУ, причастной к обстрелам Донецка

В Запорожье российские войска нанесли удар по бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастной к обстрелам Донецка. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, прилеты были слышны на юго-восточной окраине города в 21:10.

Удары, рассказал Лебедев, наносились по расположению 55-й отдельной артиллерийской бригады «Запорожская Сечь». «Знаменита эта бригада террористическими обстрелами Донецка», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в Запорожье. Взрывы услышали жители Коммунарского, Октябрьского и Шевченковского районов.