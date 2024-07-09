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08:11, 9 июля 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе по причастной к обстрелам Донецка бригаде ВСУ

Лебедев: в Запорожье ударили по бригаде ВСУ, причастной к обстрелам Донецка
СюжетРоссийские войска

Фото: Globallookpress.com

В Запорожье российские войска нанесли удар по бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастной к обстрелам Донецка. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, прилеты были слышны на юго-восточной окраине города в 21:10.

Удары, рассказал Лебедев, наносились по расположению 55-й отдельной артиллерийской бригады «Запорожская Сечь». «Знаменита эта бригада террористическими обстрелами Донецка», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в Запорожье. Взрывы услышали жители Коммунарского, Октябрьского и Шевченковского районов.

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      Алевтина Запольская
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