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08:47, 9 июля 2024Силовые структуры

Сторонник «Азова» получил новый срок за пропаганду терроризма в российской ИК

Военный суд добавил 3 года стороннику «Азова», сидящему в омской ИК за нацизм

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Второй Восточный окружной военный суд приговорил к трем годам лишения свободы сторонника батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) Никиту Карпова, отбывавшего наказание в омской колонии за реабилитацию нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина получил новый срок за публичное оправдание и пропаганду терроризма. Он, согласно материалам дела, вел беседы с другими осужденными, формируя у них идеологию терроризма и убеждая в ее привлекательности.

В феврале 2023 года Омский областной суд признал Карпова виновным в реабилитации нацизма и назначил ему полтора года лишения свободы. В соцсетях он публиковал положительные посты о Гитлере и Гимлере.

Ранее также сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР) следователи предъявили обвинение гражданке Украины, которая перечисляла деньги «Правому сектору» (запрещенная в России экстремистская организация) и отряду специального назначения «Азов».

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      Любовь Ширижик
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