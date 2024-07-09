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19:43, 9 июля 2024Экономика

В России отреагировали на требование Болгарии к «Газпрому» выплатить 400 миллионов евро

Депутат Селезнев предложил Болгарии покупать газ у «Газпрома» на условиях России

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев предложил Болгарии вернуться к предложению России по закупке газа у «Газпрома» за рубли. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на обращение государственного газового дистрибьютора Bulgargaz в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже с иском к российской компании на 400 миллионов евро.

«Как только началась СВО, тут же пошли контрмеры в виде антироссийских санкций, с которыми мы, естественно, не могли согласиться. Поэтому президентом [России Владимиром Путиным] было своевременно принято решение о том, чтобы расплачиваться за поставки газа в рублях. Все, кому это было необходимо, приняли взвешенные экономические, а не политические решения. Болгария же тогда, насколько я помню, решила поиграться в политику», — отметил Селезнев.

Сейчас болгары, наверное, чувствуют себя несколько неловко, потому что повелись на поводу у лидеров Евросоюза, которые прекрасно продолжают потреблять российский газ через понятные нам поставки. А Болгария не получила газ и не смогла принять разумное решение: оплачивать газ по тем требованиям, которые мы выставили

Валерий Селезневпервый зампред комитета Госдумы по энергетике

По его словам, сейчас Болгария пытается компенсировать это «таким экзотическим образом — через требование оплатить "Газпрому" те убытки, которые они потерпели, покупая газ по альтернативным видам поставок».

«Поэтому все, что хочется пожелать Болгарии, — это вернуться к той схеме, которая им предлагается: не мучить себе голову и покупать газ у "Газпрома"», — заявил депутат.

Ранее Bulgargaz обратился в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже с иском к «Газпрому» на 400 миллионов евро. Причиной требований стала остановка поставок газа российским поставщиком в 2022 году. До этого компания говорила, что хотела бы получить компенсацию от «Газпрома» по итогам переговоров, но если те не увенчаются успехом, то обратится в суд.

Поставки газа по трубопроводу в Болгарию остановились после того, как Bulgargaz отказался оплачивать топливо в рублях, как того требовал указ Путина от 31 марта 2022 года. В Софии указывали, что новые условия противоречат действующему контракту, в котором была прописана другая валюта оплаты.

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