В Кремле назвали причину взрыва рядом с больницей в Киеве

Песков: причина взрыва рядом с больницей в Киеве — неправильная работа ПВО

Взрыв рядом с больницей в Киеве стал результатом неправильной работы украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Причины взрыва назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, фрагмент его интервью доступен в Telegram-канала журналиста Павла Зарубина.

«Очевидно, что была не должным образом применена антиракета, которая и попала в эту больницу детскую», — заявил пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что Россия будет доносить правду о ситуации для всех аудиторий, которые готовы слушать Москву.

Ранее Песков назвал историю с детской больницей в Киеве «PR-операцией на крови». По его словам эти события связаны с участием Украины в саммите НАТО в Вашингтоне.