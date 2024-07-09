Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:08, 9 июля 2024Бывший СССР

В Кремле назвали причину взрыва рядом с больницей в Киеве

Песков: причина взрыва рядом с больницей в Киеве — неправильная работа ПВО
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Взрыв рядом с больницей в Киеве стал результатом неправильной работы украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Причины взрыва назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, фрагмент его интервью доступен в Telegram-канала журналиста Павла Зарубина.

«Очевидно, что была не должным образом применена антиракета, которая и попала в эту больницу детскую», — заявил пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что Россия будет доносить правду о ситуации для всех аудиторий, которые готовы слушать Москву.

Ранее Песков назвал историю с детской больницей в Киеве «PR-операцией на крови». По его словам эти события связаны с участием Украины в саммите НАТО в Вашингтоне.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Бомбами не обеспечить мир». Премьер-министр Индии заявил Путину, что война не решит конфликт на Украине

      На Украине заявили о неготовности России провести большой обмен пленными

      Макрон назвал двух главных противников вступления Украины в НАТО

      Tesla перевыпустит самый продаваемый автомобиль в мире

      В Рособрнадзоре заявили о несогласии школьников на отмену ЕГЭ

      Орбан раскрыл влияние Меркель на начало конфликта на Украине

      Суд заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в экстремистской организации

      В РПЦ заявили об отсутствии у россиянок прав на эмбрионы внутри них

      Жертва «кислотного маньяка» из Подмосковья показала лицо после нападения

      Моди пригласил Путина в Индию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше