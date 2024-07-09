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20:56, 9 июля 2024Силовые структуры

В Москве арестовали мужчину за расправу над соседкой из-за бытового конфликта

В Москве арестовали мужчину, убившего соседку из-за бытового конфликта

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Москве арестовали мужчину, расправившегося с соседкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Вечером 5 июля в квартире дома на Боровском шоссе нашли женщину без признаков жизни. На ее голове были многочисленные ушибленные раны. Следователи осмотрели место происшествия, допросили родственников и соседей пострадавшей, назначили ряд судебных экспертиз.

Они выяснили, что 2 июля пьяный обвиняемый из-за неприязни удушил соседку и избил ее по голове. Затем он сбежал с места преступления, но был задержан.

Россиянин признал вину и назвал бытовой конфликт мотивом расправы. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

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      Екатерина Кашурникова
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