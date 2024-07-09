В Раде признали невозможность получить приглашение в НАТО на ближайшем саммите

В Киеве признали, что Украину не пригласят в НАТО на ближайшем саммите

Глава комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко заявил, что Украина вряд ли получит приглашение в НАТО на предстоящем саммите организации, передает ТАСС.

«Мы знаем, что, скорее всего, не получим приглашения в НАТО. Вопрос в том, что мы получим взамен», — заявил Мережко. Помимо него, руководитель Трансатлантического центра диалога в Киеве Максим Скрипченко добавил, что жители Украины очень разочарованы в организации, ибо считают, что альянс не работает.

Ранее старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер заявил, что в НАТО нет консенсуса по поводу приглашения Украины в альянс. Карпентер добавил, что, когда этот момент наступит, в США хотят, чтобы Украина была как Швеция, Финляндия и некоторые другие союзники, которые годами проводили необходимые реформы, чтобы получить возможность как можно быстрее присоединиться.